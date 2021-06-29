شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قليلاً بالتزامن مع استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتظار تقرير الوظائف ومناقشات حزمة الإنفاق الجديدة في الولايات المتحدة.



وتراقب الأسواق عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.02 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1778.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1786.1 دولار وأقل سعر عند 1774.40 دولار.