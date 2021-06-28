شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 28-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.



إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مصر بني سويف للأسمنت، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، ريكاب للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حديد عز، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أسمنت سيناء. إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مصر بني سويف للأسمنت، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، ريكاب للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حديد عز، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أسمنت سيناء.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 612.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.97%، والعرب على 5.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 129.4 ألف جنيه، 51 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 47.8 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12873 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 55.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.08%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 89.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.41%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 13.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.19%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 16.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 37.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.91%.