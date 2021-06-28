شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشروع ناشئ.. اعرف إزاى تحصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الباحثين عن فكرة إنشاء مشروع يقف كثيرا أمام ملف التمويل خاصة المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك سنقدم لك أهم المعلومات عن كيفية الحصول على تمويل لمشروعك من جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء.

- لابد أن تمتلك أوراق ثبوتية للمشروع مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجارى أو الصناعى.

- إذا لم تكن تمتلك الدراسة للمشروع فجهاز المشروعات يمكنه إعداد دراسة لك.

- اذهب لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات الـ33 المنتشرة في 27 محافظة واطلب مساعدتهم.

- اختار نظام التمويل الخاص بك سواء إقراض مباشر أو عبر بنك أو جمعيات أهلية.

- تمويلات جهاز المشروعات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض القطاعات الصناعية.

- لست بحاجة للتوجه لمقر الجهاز الرئيسي في العاصمة فهناك مكاتب فى جميع أنحاء الجمهورية.

- الجهاز يتيح قروض من خلال جهات وسيطة وهى "البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخرى”.

- ويمكن للجهاز أن يقدم قروضا بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة، المشاركة).

- الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين.

- الإقراض بنظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز).

- يشترط فى المتقدم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

- لازم تكون متواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض.

- لابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى.