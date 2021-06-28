شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشروع ناشئ.. اعرف إزاى تحصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر
- إذا لم تكن تمتلك الدراسة للمشروع فجهاز المشروعات يمكنه إعداد دراسة لك.
- اذهب لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات الـ33 المنتشرة في 27 محافظة واطلب مساعدتهم.
- اختار نظام التمويل الخاص بك سواء إقراض مباشر أو عبر بنك أو جمعيات أهلية.
- تمويلات جهاز المشروعات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض القطاعات الصناعية.
- لست بحاجة للتوجه لمقر الجهاز الرئيسي في العاصمة فهناك مكاتب فى جميع أنحاء الجمهورية.
- الجهاز يتيح قروض من خلال جهات وسيطة وهى "البنوك - الجمعيات الأهلية - مؤسسات أخرى”.
- ويمكن للجهاز أن يقدم قروضا بنظم التمويل الإسلامى (المرابحة، المشاركة).
- الإقراض بنظام الحساب الجارى المدين.
- الإقراض بنظام استغلال حق الامتياز التجارى (الفرانشايز).
- يشترط فى المتقدم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.
- لازم تكون متواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة.
- تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض.
- لابد من توفير عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ فى الشهر العقارى.