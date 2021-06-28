شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره و"برنت" يهبط 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره ليهبط "برنت" أدنى 75 دولاراً.



وتتجه أنظار الأسواق تجاه الولايات المتحدة لمتابعة مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.02 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 72.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.4 دولار وأقل سعر عند 72.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 2% إلى 74.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 74.6 دولار.