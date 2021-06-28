شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية» توافق على تسجيل وطرح أسهم 3 شركات للاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة بنان العقارية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وسيقتصر شراء هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

كما أعلنت "الهيئة" صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية طرح (15,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.