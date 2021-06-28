شكرا لقرائتكم خبر طرح «تنمية» للاكتتاب بسعر بين 59 و67 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة التنمية الغذائية (تنمية)، النطاق السعري للطرح بين 59 -67 ريالا للسهم الواحد.

وأشارت السعودي الفرنسي في بيان لها إلى بدء عملية بناء سجل الأوامر لشركة التنمية الغذائية والتي تستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل (1 يوليو 2021)، وذلك تمهيدا لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

ويتضمن الاكتتاب العام في أسهم شركة التنمية الغذائية شريحة المؤسسات، حيث سيتم طرح 6 ملايين سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة التنمية الغذائية على المستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وأشارت السعودي الفرنسي إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها 999,999 سهما عاديا.

وستقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بتحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 600 ألف سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، وستكون عملية اكتتاب شريحة الأفراد لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 27 يوليو2021.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد على الاكتتاب في أسهم الطرح، يحق لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات إلى 5.4 ملايين سهم كحد أدنى لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح 6,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل جميع المساهمين الحاليين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 100,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 999,999 سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. كما سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 600,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد. وتقرر أن تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد 27/06/2021م وتنتهي يوم الخميس 01/07/2021م.

ولمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الالكتروني لشركة التنمية الغذائية www.tanmiah.com والموقع الالكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتال www.sfc.sa.

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