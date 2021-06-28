شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.



إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مصر بني سويف للأسمنت، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، ريكاب للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حديد عز، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أسمنت سيناء. إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مصر بني سويف للأسمنت، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، ريكاب للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حديد عز، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أسمنت سيناء.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، رواد السياحة-رواد، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 612.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.97%، والعرب على 5.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 129.4 ألف جنيه، 51 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 47.8 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12873 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.1 مليون سهم، 43680 سهم، 15 ألف سهم، 82 ألف سهم، 200 ألف سهم، 70 ألف سهم، 20946 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 14480 سهم، 5950 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 140 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.1 مليون سهم، 43680 سهم، 15 ألف سهم، 82 ألف سهم، 200 ألف سهم، 70 ألف سهم، 20946 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 14480 سهم، 5950 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 140 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، 10100 سهم، 3 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 24274 سهم.

فيما أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، نقل ملكية 2.5 مليون سهم من شركة بيت الخبرة القابضة إلى شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنولويس، لتنخفض حصة الأولى من 5.288% إلى 3.745%، وزيادة ملكية الثانية من 0.055% إلى 1.598%، مع حصة لمجموعة مرتبطة لشركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنوانفستمنت بنسبة 0.091%، خالد عبد الله بنسبة 0.061%.