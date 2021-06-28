شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السيارة الكهربائية نصر E70 من داخل الشركة المصنعة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عمرو حسن مسؤل اختبار السيارة الكهربائية الجديدة نصر E70 ، بشركة النصر للسيارات ، إن السيارة الجديدة التي سيتم تصنيعها تعتبر سيارة سيدان عائلية تتمتع بمواصفات ومزايا كثيرة من أهمها عوامل الأمان، وتوفير استهلاك الطاقة بالإضافة الى توفير الصيانة وتوفير النفقات لمالكها مقارنة بالسيارات التقليدية .

أضاف عمرو حسن في لايف لـ" الخليج 365" من داخل شركة النصر للسيارات اليوم، إن السيارة أفضل في توفير قيمة الوقود حيث تبلغ شحنتها الواحدة مبلغ 140 جنيها مقارنة بأكثر من 300 جنيه للسيارة التي تستخدم وقود تقليدى، موضحا أن السيارة مناسبة للسوق المصرى وسيتم اجراء اختبارات عليها لضمان ذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة .

وأوضح أن مدى البطارية نحو 500 ألف كيلو متر ما يقارب من 8 إلي 10 سنوات كما يمكنها بعد ذلك العمل بطاقة 70% ،لافتا أن الشحن السريع يستغرق نحو نصف ساعة والشحن البطيء نحو 8 ساعات، وسيتم نشر نحو 3 آلاف محطة شحن بناء على خطة وزارة قطاع الاعمال العام ووزارتى الكهرباء والتنمية المحلية ،بالإضافة إلى مراكز صيانة في كل المحافظات وعلى الطرق السريعة وبالقرب من التجمعات .

أشار عمرو حسن أن سرعة السيارة نصر E70 ، تصل ل 150 كيلو، ويمكنها أن تصل ل 165 الف كيلو كسرعة قصوى وتسارع لمسافة 100 متر في 9.9 ثانية وهو معدل متميز .