شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك رفح تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها اعتزام كل من المدعوة ا. م . م مصرية الجنسية والمدعوة ا . م . خ مصرية الجنسية المسافرتين للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصرى أكثر من المسموح بها قانونا .

وتم تكليف لجنة من السادة فهمى سعيد وبسمه محمود وسلوى حسن محمد لتفتيش حقائبهم فتبين وجود 42 ألف جنيه مصرى مع الراكبة الأولى و40 ألف جنيه مصرى مع الراكبة الثانية والجميع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما .

وقرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى برقم لسنة 2021 وحرر المحاضر عمرو محمود بإدارة الشؤون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى