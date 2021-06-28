شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الأثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 28-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق نحو 75 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن، وتفاصيل انتقال العاملين بالدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الاتصالات: إطلاق 75 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مكونا أساسيا فى استراتيجيات التطوير فى مختلف القطاعات؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لإقامة شراكات بناءة من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى تحقيق التنمية.

وزير الاتصالات يكشف خطوات انتقال العاملين بالدولة للعمل من العاصمة الإدارية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، جاء ذلك خلال إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هبوط مؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يتراجع بقيمة 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.

المجلس القومى للأجور: 2400 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022.

وزارة البترول: ننسق مع الزراعة لتوفير الأسمدة الأزوتية لتعزيز الإنتاج

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة البترول، حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون فى منظومة صناعة الأسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الأزوتية التي يتزايد عليها الطلب محليا في ظل نمو الحاصلات الزراعية.

"رجال الأعمال" توصي بإنشاء بنك رقمي مصري بحريني لزيادة الاستثمارات بين البلدين

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 144 موظفا بهيئة المجتمعات العمرانية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وزير الإسكان يكشف تفاصيل تنفيذ 13728وحدة سكنية لموظفى العاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، والتى سيتم تخصيصها للموظفين المُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال المرافق، والمشروعات الخدمية لسكان المنطقة.