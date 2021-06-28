شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار مع متابعة محادثات حزمة الإنفاق في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين مع متابعة الأسواق لمناقشات حزمة الغنفاق على البنية التحتية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي.



وتراقب الأسواق عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، حذر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من كساد وفقاعة في سوق الإسكان الأمريكي ما يهدد الاستقرار المالي.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.02 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.7 نقطة.