شكرا لقرائتكم خبر إطلاق «كن شريك المستقبل» لإشراك المستفيد في تطوير التحول الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، استبيان #كن_شريك_المستقبل، للاستماع إلى آراء ومقترحات الموجهة للمواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بهدف مشاركة الأفكار الخلاقة وتطوير مستقبل الخدمات الرقمية، وذلك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تويتر DGASaudi وموقعها الالكتروني DGA.GOV.SA/SURVEY، فضلا عن القنوات الالكترونية لشركائها من الجهات الحكومية، انطلاقا من رؤية الهيئة لبناء شراكات مع جميع القطاعات، وجهودها لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير الدولية من أجل تقديم خدمات رقمية رائدة تلبي احتياجات مستفيديها، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية، سواء كانت تتعلق بالخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، أو الوعي بالخدمات الحكومية الرقمية، أو استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، أو الرضا عن الخدمات الحكومية من حيث تجربة وواجهة المستخدم.

وتستهدف هذه الخطوة المواطنين والمقيمين في المجتمع السعودي المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية والمهتمين بالتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى منسوبي الجهات الحكومية، وأصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في القطاع غير الربحي من مهتمين ومطورين.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية ومقدميها من الجهات الحكومية هم الشريك الاستراتيجي للهيئة نحو رحلة طموحة للريادة في التحول الرقمي الحكومي للمملكة، داعيا المواطنين والمهتمين والشركاء للتفاعل والمشاركة في تعبئة الاستبيان وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي ستسهم في بناء مستقبل خدمات رقمية ذكية ومبتكرة.

ونوه بدور مختلف شركاء الهيئة في الارتقاء بالتحول الرقمي الحكومي في المملكة، مشيرا إلى أن الاستبيان يسعى إلى تحقيق توجهات الهيئة عبر التركيز على تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية، والتركيز على دعم الجهات للمشاركة في تحسين هذه التجربة، وضمان استفادة القطاع من التعاملات الرقمية الحكومية والأفكار التي تسهم في تطويرها، فضلا عن إثراء تجربة القطاع غير الربحي مع التعاملات الرقمية الحكومية اليومية.

وأوضح المحافظ أن الهيئة تضع على عاتقها تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى إيجاد التطور المنشود للمجتمع السعودي، وتحقيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الخدمات الحكومية الالكترونية واستخدامها لتوفير خدمات الكترونية متميزة تتماشى مع تطلعات المستفيدين وتواكب احتياجاتهم مع تطبيق أفضل المعايير المتبعة عالميا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي الحكومي والمنجزات، في إشارة إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، والنجاحات التي تحققت، التي جعلت المملكة مثالا حيا على التطور التقني والاستجابة السريعة لجميع التحديات التي واجهت العالم.

الفئات المعنية بالمشاركة:







المواطنون



المقيمون



الجهات الحكومية



القطاع الخاص



القطاع غير الربحي



مهام واختصاصات الهيئة: