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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت أطراف اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ138 على استمرار عضوية المملكة في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية، وذلك خلال مشاركة الهيئة افتراضيا في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية.

وانعقدت الاجتماعات خلال المدة من 21 وحتى 26 من شهر يونيو الحالي، بداية من اجتماع لجنة السياسات الجمركية في دورته الـ84، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ138، وانتهاء بالاجتماع الإقليمي الـ53 لدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حيث ترأس وفد الهيئة نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سلمان التويجري.

وجرى خلال اجتماعات لجنة السياسات الجمركية في دورتها الـ84 مناقشة عدد من القضايا الجمركية المتعلقة بالتطوير التنظيمي وخطة عمل حزمة الإيرادات، كذلك خطة عمل الحزمة التنافسية الاقتصادية، وقياس الأداء وإطار معايير SAFE، بالإضافة إلى خطة عمل المنظمة لجائحة COVID-19 والتجارة الالكترونية، وأخيرا مناقشة مقترح الجمارك الروسية، ومقترح الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية اتخذ مديرو عموم الجمارك في إقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط عددا من القرارات، من أبرزها: إنشاء مجموعة عمل جديدة باسم (مجموعة عمل تسهيل ومراقبة ركاب السفن السياحية).

كما استعرض ممثلو دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال اجتماعهم الإقليمي الـ53 الذي عقد الخميس الماضي عددا من الملفات، من ضمنها دعم دول الإقليم لاستمرار أحمد آل خليفة رئيسا لمجلس منظمة الجمارك العالمية للسنة المالية 2021/2022.