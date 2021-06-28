شكرا لقرائتكم خبر استمرار عضوية المملكة في لجنة السياسات الجمركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانعقدت الاجتماعات خلال المدة من 21 وحتى 26 من شهر يونيو الحالي، بداية من اجتماع لجنة السياسات الجمركية في دورته الـ84، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ138، وانتهاء بالاجتماع الإقليمي الـ53 لدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حيث ترأس وفد الهيئة نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سلمان التويجري.
وجرى خلال اجتماعات لجنة السياسات الجمركية في دورتها الـ84 مناقشة عدد من القضايا الجمركية المتعلقة بالتطوير التنظيمي وخطة عمل حزمة الإيرادات، كذلك خطة عمل الحزمة التنافسية الاقتصادية، وقياس الأداء وإطار معايير SAFE، بالإضافة إلى خطة عمل المنظمة لجائحة COVID-19 والتجارة الالكترونية، وأخيرا مناقشة مقترح الجمارك الروسية، ومقترح الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية اتخذ مديرو عموم الجمارك في إقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط عددا من القرارات، من أبرزها: إنشاء مجموعة عمل جديدة باسم (مجموعة عمل تسهيل ومراقبة ركاب السفن السياحية).
كما استعرض ممثلو دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال اجتماعهم الإقليمي الـ53 الذي عقد الخميس الماضي عددا من الملفات، من ضمنها دعم دول الإقليم لاستمرار أحمد آل خليفة رئيسا لمجلس منظمة الجمارك العالمية للسنة المالية 2021/2022.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار عضوية المملكة في لجنة السياسات الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.