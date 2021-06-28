شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتصنيع لقاح الحمى القلاعية وتأسيس مركز أبحاث للثروة الحيوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة ماس للخدمات البيطرية نواف البراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة بايو جينيسيس باجو الأرجنتينية إيستبان توريك.
وبموجب الشراكة سيعمل الطرفان على أن تكون المملكة أول دولة عربية في الشرق الأوسط لإنتاج 200 مليون جرعة للقاح الحمى القلاعية، والمحافظة على الثروة الحيوانية، إذ تعد (الحمى القلاعية) من الأمراض الفيروسية المهددة للثروة الحيوانية، والأمن الغذائي حول العالم.
وتهدف الوزارة من خلال رعاية الاتفاقية إلى التوسع بتصنيع لقاحات وأدوية متعددة وتدريب الكفاءات السعودية الشابة ونقل التقنية في هذا المجال وجعل المملكة المصدر الرئيس لإنتاج اللقاحات لدول الشرق الأوسط من خلال المصنع ومركز أبحاث متخصص في دعم الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
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