5 جهات حكومية تتشارك في حملة توطين تطبيقات التوصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتشارك 5 جهات حكومية في حملة توطين تطبيقات التوصيل، والتي أطلقتها أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، إضافة إلى تطبيقات التوصيل عبر المنصات الالكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم «الاقتصاد التشاركي» الذي تتبعه الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل، من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية.

وتشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 أكثر من 28 مليون طلب.

وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الالكتروني.

وتعد الحملة امتدادا للدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه هيئة الاتصالات في قطاع البريد، داعية جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لديها في التسوق لتأمين الاحتياجات اليومية.

حملة توطين تطبيقات التوصيل

الجهات المشاركة:







هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات



وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات



lبنك التنمية الاجتماعية



صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف »



الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت »



الأهداف: