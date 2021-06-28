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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ينظم اليوم لقاء بعنوان «البيئة الاقتصادية بالمدينة المنورة»، وذلك بمقر المركز. ويناقش اللقاء الذي يقدمه أمين الغرفة التجارية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله أبوالنصر، واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة ومستقبلها، وأبرز التحديات وسبل تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهود غرفة المدينة لدعمها. ودعا مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة الراغبين في الحضور للتسجيل من خلال الرابط التالي https://t.co/2ElqMcARbqamp=1، والمقررة بدايته في الواحدة مساء.

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