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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بجائزة «الابتكار في تقنيات Wi-Fi « لعام 2020- 2021، خلال القمة العالمية للإدارة الديناميكية للطيف الترددي 2021 المنعقدة افتراضيا، بمشاركة ممثلين من كبار منظمي القطاع والمؤسسات والشركات الدولية المهتمة بإدارة الطيف الترددي. وأوضحت المنظمة الدولية للطيف الترددي أن فوز هيئة الاتصالات جاء عقب تحقيقها لمعايير الجائزة، وتميزها في الإدارة الفعالة لـ»الطيف الترددي»، وتمكينها لأحدث التقنيات اللاسلكية واستغلالها بفعالية، وتبني الهيئة لخدمات الجيل السادس من تقنيات الواي فاي (Wi-Fi 6E)، بالإضافة إلى نشر أكثر من 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة في المملكة.



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