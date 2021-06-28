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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحديات الجمركية على منتجات الخضراوات والفواكه المستوردة، بحثها لقاء في غرفة جدة، للمواءمة بين التقييم والرسوم على فاتورة بلد المنشأ، بحضور مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أنس نوح، والمدير العام لجمرك ميناء الملك عبدالله الدوسري، ومدير الشؤون المحلية بمحافظة جدة فهد الضيط. وأوصت الغرفة بتشكيل فريق عمل يضم عددا من الجهات الحكومية، والمستثمرين في قطاع الخضراوات والفواكه، لبحث المعوقات التي تواجه هذه الشريحة من المستثمرين، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتلبية تطلعات هذا القطاع العريض، وتسهيل إجراءاته.



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