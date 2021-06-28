شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض نتيجة تجدد الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تجدد الضغوط على النفط والذي يمثل إحدى السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتتجه أنظار الأسواق تجاه الولايات المتحدة لمتابعة مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



كان الدولار الكندي قد سجل الأسبوع الماضي مكاسب بنسبة 1.25% بدعم من تراجع العملة الأمريكية.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 73.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.4 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% إلى 75.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 75.1 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.811، وسجل أعلى سعر عند 0.8139 في حين سجل أقل سعر عند 0.8098.