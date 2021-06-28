شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع "ناسداك" و"إس أند بي 500" لأعلى مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عدا داو جونز في بداية تداولات اليوم الإثنين مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.



ويتابع المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



وحذر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من كساد وفقاعة في سوق الإسكان الأمريكي ما يهدد الاستقرار المالي.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 34311 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 4281 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 93 نقطة) إلى 14453 نقطة.