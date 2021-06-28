شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض قليلاً وسط تباطؤ في نمو الشركات بالصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط استقرار للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التباطؤ في أرباح الشركات الصناعية بالصين وارتفاع المخزونات من المعادن.



وتراجعت عقود النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% إلى 9363.5 دولار للطن.



وكشفت بيانات حكومية صينية عن أن هناط تباطؤا في نمو أرباح شركات القطاع الصناعي الصيني في مايو/أيار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مما ضغط على نشاط المصانع.



وكان ارتفاع أسعار المعادن في السوق المحلي الصيني قد دفع الحكومة للسحب من المخزونات لخفض الأسعار.



هذا، ويتابع المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل اعلى سعر عند 92.02 نقطة واقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 4.27 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.30 دولار وأقل سعر عند 4.25 دولار.