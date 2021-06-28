شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح أبومعطي للمكتبات السنوية 61.6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 61.6% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 9.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 21.3 مليون ريال العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 22.18% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية وتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالأضافة الى سداد فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.5 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 231.2 مليون ريال خلال العام الماضي، مُقابل مبيعات بلغت 297.1 مليون ريال خلال العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.