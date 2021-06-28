شكرا لقرائتكم خبر عن "سمو العقارية" تستحوذ على حصة 10% من "تنال للتطوير العقاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سمو العقارية عن استحواذها على حصة قدرها 10% من شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري، مُقابل 68.055 مليون ريال.

وأفادت سمو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عملية الاستحواذ تمت من خلال اتفاقية مبادلة حصص بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (طرف ذو علاقة) تقوم بموجبها شركة سمو العقارية بتحويل حصة بنفس القيمة من استثمارها في مشروع مدخل مكة الى شركة سمو القابضة.

وتتوقع سمو أن يكون للاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً ينعكس على نتائج الشركة اعتباراً من النصف الأول من العام المالي 2021.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 71.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة كان لديها عقد تنفيذ اعمال تطوير متكاملة (إدارة وتنفيذ) وتقابله وجود تكاليف مباشرة لهذا العقد وقد تم الانتهاء من انجاز هذا العقد في 2019، مما انعكس كذلك على انخفاض تكاليف الإيرادات بنفس القدر ومن ثم لم يتأثر مجمل ربح الشركة بنفس القدر حيث انخفض بنحو 5.1% فقط ( كما هو واضح ) إضافة الى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية للشركة بنسبة 11% وتكاليف التمويل للشركة بنسبة 34% نتيجة لسدادها جزء من القروض القائمة وانخفاض سعر السيبور خلال 2020.