شكرا لقرائتكم خبر عن بيبسى كولا مصر والأهرام للمشروبات توقعان اتفاقية بيع وإعادة بيع لمشروبات الشعير غير الكحولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت كل من شركتي بيبسي كولا مصر والأهرام للمشروبات اتفاقية بيع وإعادة بيع لمشروبات الشعير غير الكحولية (فيروز وبيريل وامستل zero ) وذلك للمساهمة في توصيل هذه المشروبات لأكبر عدد من المستهلكين المصريين بجميع أنحاء الجمهورية.

تعكس هذه الاتفاقية حجم السوق المصري الهائل الذي يستطيع استيعاب جميع الشركات الكبرى ويساعدها على طرح وتقديم أفضل منتجاتها وخدماتها. ولهذا اتفقت الشركتان على استخدام إمكانات شركة بيبسي كولا مصر وقاعدتها ومنافذ توزيعها الهائلة في مصر لتوصيل المشروبات غير الكحولية التابعة لشركة الأهرام للمشروبات لعدد أكبر من المستهلكين.



في هذا الإطار صرح محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي كولا مصر قائلاً:" هذه الخطوة تؤكد سعينا المستمر لتلبية احتياجات المستهلك من خلال بناء علاقة قوية والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين. لقد قمنا بالتعاون مع شركة الأهرام للمشروبات نظرا لمكانتها في السوق خصوصاً في قطاع مشروبات الشعير غير الكحولية التي تقدمها بأعلى جودة ".

وأضاف شلباية: "ستقوم شركة بيبسي كولا مصر بتوظيف شبكة توزيعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية من أجل توسيع نطاق توزيع سلسلة مشروبات الشعير غير الكحولية في جميع أنحاء مصر. فنحن في بيبسي كولا مصر لدينا واحدة من كبرى شبكات التوزيع في السوق المصري للمشروبات والأغذية، والتي تتكون من مراكز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى واحد من أكبر أساطيل الشاحنات في مصر باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في توزيع وبيع المنتجات"، مؤكدا: "نحن نؤمن أن هذه الاتفاقية ستمكننا من النمو المستمر في قطاع المشروبات بالسوق المصري.

وقال هانز أسعدي العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات: "دائماً ما تثبت شركة الأهرام للمشروبات أنها واحدة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، فالتعاون مع شركة كبيرة مثل بيبسي كولا مصر سيساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للوصول إلى أكبر قاعدة من المستهلكين. وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع نطاق إعادة بيع سلسلة منتجاتنا من مشروبات الشعير غير الكحولية المتمثلة في فيروز، وبيريل، وأمستل zero بكافة أنحاء الجمهورية".

وأضاف أسعدي: "إن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة ثابتة لدعم تواجد شركة الأهرام وتوسعها المستمر في السوق المصري الذي تحرص عليه الشركة منذ عام 1897."فنحن نحرص دائماً على تقديم مشروبات عالية الجودة وتمكين الصناعة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات داخل مصانعنا على مدار السنوات الماضية. فشركة الأهرام للمشروبات تقدم دائماً منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المختلفة للمستهلك المصري، خصوصاً مشروبات الشعير غير الكحولية"، موضحاً "أن هذا التعاون التجاري سيكون له أثر إيجابي على الصناعة نظراً لما سيحققه من تكاتف ونتائج مدروسة، بالإضافة إلى خلق رؤية عمل جديدة نسعى لنجاحها واستدامتها".