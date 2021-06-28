شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية ودبى وقطر بجلسة الاثنين.. و"أبو ظبى" تربح 26 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.09% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10957.07 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.07% خاسرًا 30.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.97 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.57% خاسراً 60.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10679.11 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6477.69 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.16% رابحًا 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1586.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.63% رابحًا 42.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.162 نقطة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار درهم عند مستوى 1.138 تريليون درهم.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسرًا 9.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10957.07 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسرًا 127.70 نقطة ليغلق عند مستوى 22915.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 373.9 مليون سهم بقيمة 12.7 مليار ريال.

هبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2%، أعقبه قطاعي إدارة وتطوير العقارات والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 3.06%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.78%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.6%.

وقفز 96 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 7.02%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 6.58%، وتراجع 96 سهمًا على رأسها سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 3.20%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 2.44%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 2.39%، فيما تصدر سهم "شاكر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 769 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسرًا 30.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 112 مليون سهم محققة ما قيمته 150.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2188 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.31%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 1.63%، 0.23%، على التوالي.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 10.4%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5.55%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.02%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.5 مليون ورقة بقيمة 35.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.63%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 12.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6477.69 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحًا 21.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسرًا 7.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5356.82 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.42% خاسرًا 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5603.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 389.7 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الصناعة والمنافع بنسبة 0.44%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.57% خاسراً 60.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10679.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.9 مليون سهم بقيمة 253.3 مليون ريال عبر تنفيذ 8928 صفقة، وتراجع 40 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.04%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والنقل بنسبة 0.51%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% رابحًا 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1586.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 567.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.51% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.16%، وصعد سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.38% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.8%، وهبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.43%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.63% رابحًا 42.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6749.162 نقطة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار درهم عند مستوى 1.138 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 231.7 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 5427 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.11%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.29%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 12.67%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 8.95%، ثم سهم " شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 8.28%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 6.58%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 417.2 مليون درهم.