شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين الموافق 28-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.48 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وذلك مع ثانى تعاملات البنوك الصباحية، حيث سجل في البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى سجل 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.46 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 214.46 ريال بما يعادل 57.18$ سعر الذهب عيار 22بنحو 196.59 ريال بما يعادل 52.42$ سعر الذهب عيار 21بنحو 187.66 ريال بما يعادل 50.04$ سعر الذهب عيار 18بنحو 160.85 ريال بما يعادل 42.89$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.10 ريال بما يعادل 33.36$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.23 ريال بما يعادل 28.59$ سعر أوقية الذهببنحو 6,670 ريال بما يعادل 1,778$ سعر جنيه الذهببنحو 1,501 ريال بما يعادل 400.29$ سعر كيلو الذهببنحو 214,459 ريال بما يعادل 57,183$