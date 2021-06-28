شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 28-6-2021، أمام الجنيه فى البنوك المصرية، وذلك مع ثانى تعاملات البنوك الصباحية، حيث سجل في البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى سجل 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.08 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.