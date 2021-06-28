شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم السابع على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد فى ثلاث سنوات ، بفضل آمال الطلب العالمي القوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام ،وتزايد احتمالات تحول السوق إلى العجز ، ما لم يتدخل تحالف "أوبك بلس" بزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 74.42$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 73.97$، وسجل أدنى مستوي عند 73.73$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.6% إلى مستوي 76.56$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 76.08$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.88$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، حققت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا بمتوسط 3.75% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم انتعاش مستويات الطلب العالمي ، ولا سيما الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا.

مع تزايد مؤشرات تعافي اقتصادات أوروبا و الولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا ، و فى ظل التقدم السريع فى وتيرة التطعيم من العدوى ،وإعلان معظم الحكومات الكبرى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ،خاصة قيود السفر والرحالات ، تتصاعد مؤشرات زيادة استهلاك الوقود عالميا.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن تحالف أوبك بلس بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتعافي ،والحفاظ على إمدادات كافية فى أسواق النفط العالمية.

وقال بنك "جولدمان ساكس" إنه يتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 80$ للبرميل هذا الصيف ،بعدما عززت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا النشاط الاقتصادي فى جميع أنحاء العالم.