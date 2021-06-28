شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بفضل احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشدد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن إذا استمرت الضغوط التضخمية المتصاعدة فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي ينعكس حاليا بالتسعير الكامل لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر 2022.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.01 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.81 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.69 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،وحقق المؤشر مكاسب بحوالي 0.2% على مدار اليومين السابقين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي أكثر من 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة.

بالرغم من بيانات إنفاق المستهلكين فى الولايات المتحدة ،والتي جاءت أقل من التوقعات خلال أيار/مايو ، غير أن قناعة المستثمرين لم تتغير كثيرا بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ،قد يشدد السياسة النقدية فى المستقبل القريب ، إذا استمرت ضغوط التضخم فى التصاعد.

وارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربعة نقطة مئوية فى كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى نسبة 100% ،الأمر الذي جدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.