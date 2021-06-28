شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بسبب احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى أسبوع ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط تزايد قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشدد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن إذا استمرت الضغوط التضخمية المتصاعدة فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي ينعكس حاليا بالتسعير الكامل لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر 2022.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,770.64$ الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,781.11$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,785.72$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.35% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.2% بسبب صعود الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,760.80$ للأونصة.

بالرغم من بيانات إنفاق المستهلكين فى الولايات المتحدة ،والتي جاءت أقل من التوقعات خلال أيار/مايو ، غير أن قناعة المستثمرين لم تتغير كثيرا بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ،قد يشدد السياسة النقدية فى المستقبل القريب ، إذا استمرت ضغوط التضخم فى التصاعد.

وارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربعة نقطة مئوية فى كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى نسبة 100% ،الأمر الذي يشكل ضغطا سلبيا على أسعار الذهب كونها أصل غير مدر للعائد

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,042.87 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 حزيران/يونيو الجاري.