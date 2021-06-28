شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1% بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل قناعة المستثمرين بقرب قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 1.2% إلى مستوي 25.78$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.09$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 26.21$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات أقل من التوقعات عن الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.2% ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 25.54$ للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل الفرض الاستثمارية المتاحة.

بالرغم من بيانات إنفاق المستهلكين فى الولايات المتحدة ،والتي جاءت أقل من التوقعات خلال أيار/مايو ، غير أن قناعة المستثمرين لم تتغير كثيرا بأن البنك الفيدرالي الاحتياطي ،قد يشدد السياسة النقدية فى المستقبل القريب ، إذا استمرت ضغوط التضخم فى التصاعد.

وارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربعة نقطة مئوية فى كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى نسبة 100% ،الأمر الذي يشكل ضغطا سلبيا على أسعار الأصول المالية غير مدرة للعائد.