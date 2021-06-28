شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل مخاوف تفشي انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات المبكرة ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل مخاوف من تفشي انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش ،بعدما سجل مستوي 458.09 نقطة الأعلى منذ 18 حزيران/يونيو الجاري ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 1.25% ،فى خامس مكسب أسبوعي فى غضون شهر ونصف ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى مستهل جلسات الأسبوع ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 3.0% ، بعد تحذير منظمة الصحة العالمية.

حثت منظمة الصحية العالمية يوم الجمعة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل على الاستمرار فى ارتداء الأقنعة ،حيث تنتشر السلالة دلتا من فيروس كورونا بسرعة شديدة فى جميع أنحاء العالم ، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إعادة فرض قيود إغلاق أكثر صرامة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,286.12 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1% ، وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.25 %.