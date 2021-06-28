شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل 7 سنت ليستقر السهم على سعر 15.19 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.43، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه