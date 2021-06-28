شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر على سعر 13.16 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.40، ليستهدف مستوى الدعم 12.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه