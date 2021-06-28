شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 26 سنت ليستقر السهم على سعر 60.30 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 56.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد