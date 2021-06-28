شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يرتفع على استحياء – تحليل – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.01% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر على سعر 368.77 دولار.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 355.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 393.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد