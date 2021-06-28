شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يظهر المزيد من علامات الضعف – تحليل – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 1.79 نقطة ليستقر على سعر 313.63 دولار، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة الحالي 316.15، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 316.15، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 305.00

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه