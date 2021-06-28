شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة: تفضيل سعري بالتقييم المالي للمنتج المصنوع في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب الرئيس لشؤون الأعمال والخدمات في شركة صدارة للكيميائيات د. عبدالله الأحمري أن المحتوى المحلي سيكون أحد العناصر الأساسية في عمليات المشتريات وترسية العقود في شركة صدارة، إذ تستهدف الشركة دعم المصانع السعودية وتحقيق أهداف برنامج «صنع في السعودية» الذي أطلق في مارس 2021، لذلك سيكون للمنتج المصنوع في السعودية تفضيل سعري في التقييم المالي، مشيرا إلى أن الشركة أنفقت 81% من قيمة السلع والخدمات في السوق المحلية وذلك خلال الخمس السنوات الماضية «2016 - 2020».

واستعرض الأحمري خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الجبيل اليوم الاثنين وأداره رئيس المجلس مبارك المسحل تجربة الشركة فيما يتعلق ببرامج تفعيل المحتوى المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني.

وقال الأحمري، إن شركة صدارة تتعاون مع هيئة المحتوى المحلي منذ العام 2018، بهدف مشاركة بيانات الإنفاق على مستوى الشركة وإبداء الآراء والخبرات في آليات قياس المحتوى المحلي ومبادرات تفضيل المنتجات المحلية والقوائم الوطنية الإلزامية، مشيرا إلى أن صدارة تعمل على تثقيف المقاولين والشركات المتعاقدة معها لتوضيح مفهوم المحتوى المحلي والتأكيد على أهمية التدقيق في مستوياته لتمكين الهيئة من قياس مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني.

وأوضح الأحمري أن معايير قياس المحتوى المحلي تتمثل في القيمة الفعلية المساهم بها في الاقتصاد الوطني، وتنعكس بذلك على الرواتب في المملكة، والإنفاق على السلع والخدمات والإنفاق على تطوير الموردين وتدريب السعوديين وأيضا القيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة.