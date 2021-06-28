شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يتراجع بقيمة 2.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.251 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 12873 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3986 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.