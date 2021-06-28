شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 28-6-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.59جنيه للشراء، و18.74جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.60جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 18.59جنيه للشراء، و18.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.63جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

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وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت في البنك الأهلي وبنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.63 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.59 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.60 جنيه.

18.74 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.80 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.62 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.62 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.58 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.