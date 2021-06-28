شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 28-6-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت في البنك الأهلي وبنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، فى ثانى أيام الأسبوع خلال تعاملات البنوك الصباحية ليسجل الدولار والريال السعودى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ18.59 للشراء، 18.74جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.