شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.17 لبرنت و74.15 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،76.17 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.15دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت استقرارا، حيث يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات تحالف أوبك بلس خلال الأسبوع الجارى.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4%.

ويعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو المقبل، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس 2021.