شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: ننسق مع الزراعة لتوفير الأسمدة الأزوتية لتعزيز الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة البترول، حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون فى منظومة صناعة الأسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الأزوتية التي يتزايد عليها الطلب محليا في ظل نمو الحاصلات الزراعية.

وأكد الوزيران أن هذا اللقاء يأتي في اطار الحرص علي دعم كافة سبل التعاون الفاعل في مجال الاسمدة لمصلحة المستهلكين وفي اطار تفعيل توجهات الحكومة بتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات وزيادة التعاون المشترك والاستفادة المثلي من القدرات المتاحة لتحقيق خطط كل وزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف سوق الأسمدة والآليات المطبقة لالتزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة في موسم ذروة الطلب محليا.

كما ناقش اللقاء دعم دور شركة موبكو التابعة لقطاع البترول والتي تعد اكبر منتج محليا لأسمدة اليوريا.

واستعرض وزير الزراعة الإجراءات الحالية في سوق الأسمدة، مشيرا إلي آلية تطبيق رسم صادر علي الأسمدة الازوتية في إطار إجراءات ضبط السوق.

وحضر اللقاء الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب هشام نورالدين رئيس شركة موبكو والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.