شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 تراجع محدود مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً من 1784 إلي 1777 دولار وقت صياغة هذه السطور.

وهبط الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 773 جنيها للجرام دون مصنعية، وقت كتابة هذا التقرير مع توقعات بمزيد من الحركة في سعر الذهب وذلك بعد فتح التداول مجددا على المعدن الأصفر.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

أونصة الذهب 1777 دولارا.

استقر الدولار إلى حد كبير مع بدء سيطرة حالة من الحذر على الأسواق العالمية في بداية الأسبوع، بينما تحول اهتمام أسواق العملات لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها يوم الجمعة، وهذا ما أثر على تداولات الذهب لتنزل بشكل محدود لمستويات 1777 دولار للأونصة.

وعزا بعض المحللين غياب الزخم خلال التعاملات في آسيا لزيادة حالات كوفيد-19 في المنطقة، إذ طبقت إجراءات عزل في سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا.

وعلي مدار هذا الأسبوع قفزت أسعار الذهب في مصر بقيمة 10جنيهات، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 765 جنيها وهو سعر فتح التداول مطلع الأسبوع إلي 775 جنيها وهو السعر المسجل الآن في السوق.