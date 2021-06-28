شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 2570 غرفة فندقية جديدة خلال 6 أشهر لتضاف للطاقة الفندقية الإجمالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن عدد الغرف الفندقية التي تم تشغيلها خلال الستة أشهر الماضية بلغت 2570 غرفة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية لتضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

ويأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، والمشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية خاصة تلك التي بالمحافظات السياحية مما يساهم فى استيعاب واستقبال أعداد أكبر من السائحين.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية الجديدة والتى يتم حالياً دراسة طلبات تشغيلها وتصل إلى 6000 غرفة فندقية وسيكون بالتالي عدد الغرف الجديدة التى تم افتتاحها وتشغيلها خلال 2021 ما يقرب من 8500 غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.