الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الاثنين.. والطن بين 14200-14600جنيه من المصنع

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار جميع خامات البناء من حديد تسليح وأسمنت ورمل وزلط تشهد استقرارا فى السوق المحلى اليوم الاثنين 28-6-2021 . 

 

وتراوح سعر طن حديد التسليح بين 14200 - 14600 جنيه، مضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

وسجل الأسمنت البورتلاندي  675-800 جنيه للطن سعر المصنع وللمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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