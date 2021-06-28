شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين.. والطن بين 14200-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار جميع خامات البناء من حديد تسليح وأسمنت ورمل وزلط تشهد استقرارا فى السوق المحلى اليوم الاثنين 28-6-2021 .

وتراوح سعر طن حديد التسليح بين 14200 - 14600 جنيه، مضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وسجل الأسمنت البورتلاندي 675-800 جنيه للطن سعر المصنع وللمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.