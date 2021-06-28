شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف تتقدم بملف طلب زيادة رأس مالها لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم زيادة رأس مال الشركة بقيمة 350 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة للشركة ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وتأتي زيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة، في وقت سابق، على تخفيض رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 700 مليون ريال، بنسبة تخفيض في رأس المال تبلغ 12.5%، ليتراجع عدد الأسهم من 80 مليون إلى 70 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 10 مليون سهم من أسهم الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 9.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 8.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 37.91%. وارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 78.03% بسبب ارتفاع المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع والدخل من التوزيعات.