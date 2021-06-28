شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الحكير" تعتمد نتائج أعمالها عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، بجلستها المُنعقدة أمس الأحد، البيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ووافقت الشركة على صرف مبلغ 2.577 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين مراجع قانوني لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لمراجعة حسابات الشركة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 60.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل أرباح بلغت 2.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 90.1 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة.