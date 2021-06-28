شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جاكو" تعتمد البيانات المالية عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، بجلستها المُنعقدة أمس الأحد، البيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه PKF مراجع قانوني لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لمواجعة حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 711.3 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى المخصصات المكونة خلال الربع الحالي في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال الربع المماثل من العام السابق.