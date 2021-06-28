شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "نماء" تعتمد البيانات المالية للعام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدقت الجمعية العمومية لشركة نماء للكيماويات، بجلستها المُنعقدة أمس الأحد، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب الخراشي وشركاؤه محاسبون قانونيون، لمراجعة حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الركود الاقتصادي الناتج من الجائحة العالمية (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المتخذة محلياً وعالمياً، والتي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال العام وأدت إلى إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة.